Парламент согласился спасать автопром

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о минимизации влияния финансового кризиса на развитие автомобилестроения и других отраслей отечественной промышленности)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего законопроекта проголосовали 237 народных депутатов из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона вносятся изменения в Законы Украины «О налогообложении прибыли предприятий», «О Едином таможенном тарифе», «О развитии автомобильной промышленности Украины», «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», которые направлены на стимулирование развития отечественной перерабатывающей промышленности и отвечают законодательству Европейского Союза и нормам Всемирной торговой организации.

Предложенными изменениями предусмотрено предоставить право предприятиям перерабатывающей промышленности применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов. Также предусмотрено освободить от уплаты ввозной пошлины оборудование и комплектующие изделия к нему, которые не производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины предприятиями перерабатывающей промышленности.

Кроме того, предлагается продлить до 31 декабря 2013 года действие Закона Украины «О развитии автомобильной промышленности Украины» и отнести производство автомобилей, оборудования, комплектующих изделий; разработку и внедрение новейших технологий для сборки и изготовления автомобилей к стратегическим направлениям инновационной деятельности.