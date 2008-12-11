Доллар стремительно падает

Американская валюта продолжает быстро сдавать позиции перед евро. Сегодня, по состоянию на 14.30 киевского времени курс этой валютной пары достиг соотношения 1,322 долл/евро, тогда как двумя днями ранее он составлял 1,280 долл/евро.

Таким образом, всего за два дня евровалюта укрепилась по отношению к доллару США на 3,3%.

В то же время к гривне доллар продолжает неуклонный рост. Котировки на межбанковском валютном рынке Украины подобрались сегодня перед закрытиемк отметкам 7,6850/7,7300 грн/долл. К закрытию же на вчерашних торгах данный курс составлял 7,6000/7,6500.

На наличном валютном рынке гривня также демонстрирует падение. По состоянию на 15.00 средний курс продажи доллара в обменных пунктах равнялся 7,7076 грн/долл, что на 1,3% ниже соответствующего значения вчерашнего дня.