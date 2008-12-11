Во Львове избили работника СБУ

Вечером 10 декабря во Львове недалеко от собственного дома неизвестные жестоко избили работника Управления СБУ во Львовской области. Потерпевший с черепно-мозговой травмой госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации медиков, в данное время жизни работника СБУ ничего не угрожает.

Как сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах, жертвой нападения стал полковник СБУ, который по своим должностным обязанностям представлял интересы Управления СБУ во Львовской области в судебных органах.

Руководитель пресс-службы СБУ во Львовской области Владимир КРИВОШЕЯ подтвердил корреспонденту УНИАН информацию о факте избиения работника СБУ во Львовской области, однако отказался от каких-либо комментариев.