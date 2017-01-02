"Наша земля – наши герои": во Львове прошло факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры (фоторепортаж)

13:19, 02 января 2017
Общество
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Факельное шествие прошло по центральным улицам города.

Участники шествия выкрикивали патриотические лозунги / фото УНИАН

Во Львове прошло факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Участники с факелами в руках прошли от Львовского облсовета на ул. Винниченко через ул. Русскую, площадь Рынок, ул. Дорошенко, ул. Бандеры к памятнику Степану Бандере.

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Как передает ZAXID.net участники шествия выкрикивали: «Наша земля – наши герои», «Слава Украине!» – «Героям Слава!», «Герои не умирают. Умирают враги» и другие лозунги.

Как сообщал УНИАН, в Киеве более тысячи сторонников политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", Организации украинских националистов (ОУН) провели факельное шествие по центральным улицам столицы и народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Теги: #Львов#шествие#Бандера