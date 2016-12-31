Из Дубаи в Киев вылетел самолет с почти 150 пассажирами, которые трое суток провели в аэропорту

Самолет со 148 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из Дубаи в Киев. Об этом сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, передает УП.

Около 19:15 посол сообщал, что на этот самолет открыли регистрацию.

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Ранее посол сообщал, что самолет со 109 украинцами, которые трое суток ждали отправки домой в аэропорту, вылетел из Шарджи в Киев.

Он также заявлял, что самолет вылетел около 20:30. Кроме того, по его словам, ранее в Дубае открыли регистрацию для украинцев на другой самолет.

Как сообщал УНИАН, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова.

Она рассказала, что туристов держат в терминале и не расселяют.

"Air Arabia не общается с нами, туроператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?" - написала турист. Ранее Лукьянова писала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылет из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.