Из ОАЭ вылетел самолет со 109 украинцами, которые трое суток провели в аэропорту

Самолет со 109 украинцами, которые трое суток ждали отправки домой в аэропорту, вылетел из Шарджи в Киев. Об этом сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, передает УП.

Он заявил, что самолет вылетел около 20:30. Кроме того, по его словам, ранее в Дубае открыли регистрацию для украинцев на другой самолет. Время отправки посол пообещал сообщить позже.

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В то же время, согласно сообщению руководителя управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, в аэропорту в Дубае до сих пор находятся 100 пассажиров.

При этом он предположил, что проблема может оставаться, ведь в эти аэропорты как транзитные отправляются другие самолеты с украинцами на борту.

Напомним, более ста украинских туристов трое суток не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из застрявших туристов Марина Лукьянова. Она рассказала, что туристов держат в терминале и не расселяют.

"Air Arabia не общается с нами, туроператор Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?" - написала туристка.

Ранее Лукьянова писала, что до прилета в Шарджу украинцы 11 часов ждали вылета из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке.