Порошенко убеждал МВФ, что негативные настроения успокоят

10 декабря Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО провел встречу с представителями миссии финансового департамента Международного валютного фонда, которая находится с визитом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались принципы экономического сотрудничества. В ходе диалога стороны проанализировали первые результаты антикризисных мер и высказали свою оценку их эффективности и виденье дальнейших шагов.

Председатель Совета НБУ выразил убеждение, что для достижения результативности действий первоочередными мерами, которые бы способствовали стабилизации экономической ситуации в Украине, должны стать улучшение состояния платежного баланса, увеличение прозрачности при предоставлении рефинансирования банкам и формировании «фонда безопасности» для предоставления помощи людям, которые потеряли или потеряют работу в результате распространения негативного влияния кризиса на экономику государства.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что «при условии выполнения этих шагов негативные настроения как среди населения, так и среди субъектов хозяйствования удастся успокоить».

П.ПОРОШЕНКО и руководитель миссии Крис ХЕМУС пришли к согласию в вопросе о необходимости усовершенствования механизмов контроля, которые нуждаются во внедрении эффективной системы предупредительных мер Национального банка и распорядителей бюджета.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, избрание спикера и ход формирования коалиции, что вселяет надежду на стабильность в украинской власти. П.ПОРОШЕНКО выразил уверенность, что теперь парламент государства имеет реальную возможность возобновить работоспособность и более действенно приобщиться к разработке второго этапа программы по противодействию последствиям кризиса.

В ходе обсуждения отмечалось, что факт политической стабильности дает оптимистический сигнал для всей украинской финансовой системы.