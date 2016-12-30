Нацгвардия устроила днепрянам праздничный концерт (видео)

Пятнадцать профессиональных музыкантов из оркестра Национальной гвардии в военной форме несколько часов исполняли мировые хиты под открытым небом.

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В то же время бойцы в полной амуниции возле сцены рассказывали зрителям о своей службе и раздавали буклеты с информацией о Национальной гвардии.