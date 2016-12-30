Нацгвардия устроила днепрянам праздничный концерт (видео)

19:32, 30 декабря 2016
Общество
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Оркестр Нацгвардии сыграл в Днепре в благодарность горожанам за поддержку бойцов на фронте.

Днепрянам поблагодарили за помощь украинским бойцам на востоке / kremenchug.pl.ua

Пятнадцать профессиональных музыкантов из оркестра Национальной гвардии в военной форме несколько часов исполняли мировые хиты под открытым небом.

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В то же время бойцы в полной амуниции возле сцены рассказывали зрителям о своей службе и раздавали буклеты с информацией о Национальной гвардии.

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Теги: #концерт#Нацгвардия