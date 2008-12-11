Минтранс отправит безработных чинить дороги

Министерство транспорта России готово заняться трудоустройством граждан, потерявших работу во время кризиса. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Левитин, передает РИА Новости.

По его словам, Минтранс приступил к разработке программы по трудоустройству безработных россиян на временные работы по ремонту и строительству дорог. При этом норматив, определяющий количество человек, необходимых для проведения работ на том или ином участке дорог, уже подготовлен.

Как ожидается, Минтранс будет создавать новые рабочие места в первую очередь в тех регионах, где зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы.

Кроме того, ведомство в ближайшее время обратится в Госдуму и правительство с просьбой внести в законодательство поправку, позволяющую в короткие сроки выделять субсидии из бюджета министерства и распределять их между регионами.

10 декабря стало известно, что в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий увеличение пособий по безработице для россиян до 75 процентов от их официального заработка. При этом выплаты не должны будут превышать 4900 рублей в месяц. Повышенное пособие смогут получить все новые безработные и даже те, кто уволился "по собственному желанию".

К концу ноября в России было официально зарегистрировано 1,29 миллиона безработных. При этом, по данным Росстата, в октябре общее число потерявших работу россиян составляло 4,6 миллиона человек.