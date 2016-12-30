"От времен каменного века до Австрийской империи": житель Львовщины создал музей собственных находок (видео)

Об этом сообщает ТСН.

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Оружие времен каменного и бронзового века, уникальные украшения Киевской Руси, казацкие трубки и вещи периода Австрийской империи.

Все эти артефакты за более чем полвека собрал Виктор Иванюк. В его коллекции несколько сотен раритетов, некоторым тысячи лет.

Их он выставляет у себя дома. Почти все экспонаты искатель собрал в окрестностях родного села, где когда-то было городище Киевской Руси.