"От времен каменного века до Австрийской империи": житель Львовщины создал музей собственных находок (видео)
18:32, 30 декабря 2016Общество
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Житель Львовщины самостоятельно собрал уникальную коллекцию собственных находок.
Почти все экспонаты искатель собрал в окрестностях родного села / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
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Оружие времен каменного и бронзового века, уникальные украшения Киевской Руси, казацкие трубки и вещи периода Австрийской империи.
Все эти артефакты за более чем полвека собрал Виктор Иванюк. В его коллекции несколько сотен раритетов, некоторым тысячи лет.
Их он выставляет у себя дома. Почти все экспонаты искатель собрал в окрестностях родного села, где когда-то было городище Киевской Руси.
Житель Львовщины самостоятельно собрал уникальную коллекцию собственных находок
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