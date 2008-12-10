Движение электропоезда Львов-Трускавец-Львов ускорят

С 11 декабря для улучшения перевозки пассажиров в пригородном сообщении электропоезд №815/816 Львов-Трускавец-Львов будет находиться в дороге на 32 минуты меньше. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Львова в 14.40 и будет прибывать в Трускавец в 16.42. Кроме того, теперь этот поезд будет отправляться не с пригородного, а с главного вокзала станции Львов.

На пути следования из Львова до Трускавца поезд будет останавливаться только на станциях Дрогобыч и Стебник, обходя станцию Стрый. Пассажиры поездов сообщением Херсон-Львов, Мариуполь-Львов, Москва-Львов, Симферополь-Львов и Донецк-Львов будут иметь возможность на главном вокзале во Львове пересесть на этот электропоезд и добраться до курортного города. Из Трускавца электричка будет отправляться в 17.30, а будет прибывать во Львов в 19.50.

Цена билетов останется неизменной. Билет в вагон первого класса стоит 15,83 грн., билет в вагон второго класса – 13,72 грн., а билет в вагон третьего класса – 7,20 грн.