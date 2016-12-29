Ольга Фреймут, Дмитрий Комаров и Андрей Мацола предлагают оглянуться вокруг

Для съемок нового видео-ролика с участием ведущих «1+1» и Андрея Мацолы создатели проекта построили в павильоне огромный цилиндр высотой 6 метров и 20 метров в диаметре.

На его стенки изнутри проектировались живописные кадры проекта «Моя країна. Прекрасна і незалежна». Благодаря технологии 360° интернет-пользователи будто тоже находятся в центре конструкции и рассматривают впечатляющие виды на панорамном экране.

В перерыве между съемками нового видео Ольга Фреймут, Дмитрий Комаров и Андрей Мацола рассказали о своих местах силы и вдохновения. Как правило, это уголки Украины, где каждый из них провел свое детство.

Так, например, телеведущая Ольга Фреймут, которая провела детство на Львовщине, сейчас знакомит с родными местами свою дочь Злату.

«Нравится со Златой сесть в машину и уехать далеко на Запад, где моя Галичина, а чуть дальше - сказочные Карпаты. Во Львовской области есть Подгорецкий замок. Помню, как впервые туда приехала с дочерью. Было уже за полдень, я рассказывала ей легенду о красивой даме, которую за непокорность замуровал в стенах злой муж. Я пообещала, что мы обязательно почувствуем присутствие красавицы, увидим ее тень, ведь она всегда тянется со своей многолетней болью к добрым людям, а мы – добрые. Злата так испугалась, что почти все время гуляла по территории замка с закрытыми глазами», – рассказывает ведущая проекта «Новый инспектор Фреймут. Города».

А путешественник и ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров утверждает, чтобы увидеть что-то потрясающее и вдохновляющее, не обязательно ехать за тысячи километров от родины.

«Я – коренной киевлянин, и обожаю свой город и его окрестности. Еще с детства меня вдохновляли высокие живописные Днепровские кручи у города Ржищев Киевской области. Стоишь на краю пропасти, а перед тобой открывается потрясающий вид на бесконечные просторы Днепра и острова. Там по-настоящему чувствуешь себя свободным, – рассказывает Дмитрий Комаров. – Еще очень люблю обрывистые берега Каневского водохранилища недалеко от Черкасс. Я не раз ездил туда с друзьями и балдел от нереально красивых, захватывающих дух пейзажей. Мы брали лодку и ходили по водохранилищу».

Основатель «Першої приватної броварні» Андрей Мацола также отдает предпочтение путешествиям по Украине и с удовольствием проводит время со своей семьей в Карпатах.

«У меня четверо сыновей, четверо парней, которых я должен вырастить не только со знанием украинской традиции, не только с любовью к Украине, но и с украинской силой в душе. И где же нам брать эту силу, как не в Карпатах, где ходил со своими побратимами Олекса Довбуш, где взлетал белой птицей с черной отметиной в украинский киномир Иван Миколайчук? – говорит Андрей Мацола. – Я обязательно езжу с сыновьями в Буковель – и не только потому, что там отлаженный зимний отдых. Буковель – характерный пример того, что могут сделать люди на своей Богом данной земле, когда есть желание, вдохновение и воодушевление. Буковель – это не только природная красота и пример удачного ведения бизнеса. Это воплощение идей Украины модерновой, красивой, богатой, ради которой нам нужно работать и делать наш дом, наши земли, нашу страну счастливым краем для наших сильных духом детей».

Отметим, первый сезон проекта «Моя країна. Прекрасна і незалежна» недавно был отмечен премией «Телетриумф-2016» – он стал победителем в номинации «Эфирное промо/промо-кампания». Во втором сезоне, который стартовал в октябре этого года, зрители могут не только увидеть впечатляющие кадры, снятые с высоты птичьего полета, но и самостоятельно выбирать ракурс локации и посмотреть на нее в формате 360 ° на digital-платформе «Моєї країни».