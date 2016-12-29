В "Народном фронте" призвали продлить лицензию каналу "1+1"

Об этом написала Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

По ее мнению, "журналисты канала "1+1" сделали очень много для утверждения проукраинской позиции. Как в 2014, так и сейчас. Никаких претензий по их контенту у регулятора не было".

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"Любые попытки бюрократически "подвесить" возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытка переделить медиа-рынок. В войнах журналистов против бюрократов и политиков, всегда побеждают журналисты. Об этом свидетельствует опыт 5 канала, ТВі и многих других. Думаю, такие войны сейчас никому не нужны. Тем более, когда есть внешняя война и внешний враг", - сказала Сюмар.

Также она отметила, что уже направила запрос в Нацсовет с вопросом, когда представители канала получат лицензию на вещание.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала "1+1" обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикеру Совета. В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии.