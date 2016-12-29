Двое украинцев - члены экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на Родину

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

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«Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике, 28 декабря обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте т.г. было арестовано в г. Мисурата (государство Ливия)», - говорится в сообщении.