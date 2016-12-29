Двое украинцев - члены экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на Родину

01:48, 29 декабря 2016
Общество
3998 0

Двое граждан Украины - члены экипажа судна, арестованного в Ливии, вернулись сегодня на Родину.

facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Читайте такжеУкраина впервые может арестовать иностранное судно, которое заходило в порты Крыма (фото, видео)

«Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике, 28 декабря обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте т.г. было арестовано в г. Мисурата (государство Ливия)», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #МИД