Двое украинцев - члены экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на Родину
01:48, 29 декабря 2016Общество
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Двое граждан Украины - члены экипажа судна, арестованного в Ливии, вернулись сегодня на Родину.
Судно с украинцами было арестовано в марте / facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.
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«Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике, 28 декабря обеспечено возвращение на родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте т.г. было арестовано в г. Мисурата (государство Ливия)», - говорится в сообщении.
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