Sony закрывает каждый десятый из своих филиалов

Японская Sony Corporation объявила о сокращении 16 тысяч персонала, из них восемь тысяч штатных сотрудников компании, сообщает РИА новости со ссылкой на телекомпанию NHK. "В беспрецедентно тяжелой ситуации компания может преодолеть ее, только избирательно концентрируя (усилия)", - отмечает компания.

Во вторник было объявлено, что компания планирует уволить восемь тысяч сотрудников по всему миру. По уточненным данным, еще восемь тысяч временных рабочих и работающих на договорной основе также будут уволены. Кроме того, Sony объявила о сокращении капиталовложений в подразделения электроники на треть по сравнению с запланированными в июне этого года. В частности, до марта 2010 года компания планирует сократить капиталовложения в отрасль полупроводников, отложить на неопределенное время планы расширения производства телевизоров для рынков США и Европы.

Компания также объявила о закрытии пяти из 57 производственных филиалов по всему миру, что составляет почти 10%. Эти меры, предполагается, позволят компании сократить расходы на 100 миллиардов йен (1,08 миллиарда долларов) в год. Электронная отрасль компании испытывает трудности в связи со спадом продаж электроники, прежде всего, телевизоров и цифровых камер в странах США и Европы из-за углубляющегося мирового финансового кризиса. Компания оценивает сокращение прибыли до марта следующего года на 60% по сравнению с прошлым годом.