В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге бойцом с позывным "Семьянин"

В Днепре попрощались с бойцом АТО Андреем Широковом (позывной «Семьянин»), который погиб от пули снайпера во время боев на Светлодарской дуге, говорится в сюжете ТСН.

Тело бойца, бывшего участника «Правого сектора» из-зп постоянных обстрелов со стороны террористов смогли забрать только через 5 дней.

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Позывной «Семьянин» Андрей получил благодаря детям. Вместе с женой Анной они воспитывали пятерых. На войне Андрей был уже больше двух лет.

Напомним, 22 декабря бойцов, которые получили ранения на Светлодарской дуге, направили в больницы Днепра, тяжелейшего - в больницу им. Мечникова.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря, в Киеве попрощались с украинским военным Владимиром Андрешкивым, который погиб на Светлодарской дуге.

Церемония прощания с бойцом АТО состоялась на Майдане Независимости. Владимир Степанович Андрешкив - с 25-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Бортники Львовской области, ему было 47 лет.