"Опять запахло войной": в Днепр привезли раненых на Светлодарской дуге, один военный в тяжелом состоянии (видео)

Об этом сообщил главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает 112 Украина.

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"В Днепр снова начали поступать раненые бойцы. Самые тяжелые в больнице им. Мечникова. Вчера доставили молодого парня, 21 год, у которого ранения груди и живота. Его дважды прооперировали военные. Врачи корректируют все жизненные показатели лекарствами. Перелили уже около 2 л крови. Приехали родители и опять запахло войной", - отметил он.

При этом Рыженко отметил, что бойцы, которые получили ранения на Светлодарской дуге, также были направлены в Днепр. "К нам доставили в реанимацию самого тяжелого раненого. Другие раненые поступили в военный госпиталь. Точное количество я не знаю, но знаю, что очень много "скорых" ездило по городу с мигалками", - сказал он.