В Сумской области неизвестные обстреляли рельсовый автобус «Лебединская - Сумы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Линейного управления на Южной железной дороге УМВДУ на транспорте, инцидент произошел 7 декабря во время следования рельсового автобуса по платформе «Маяк» на 68-м километре Южной железной дороги.

По данным пресс-службы, автобус обстреляли трое неизвестных в камуфляжной форме.

В результате обстрела повреждены фара и корпус рельсового автобуса. Пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проводятся работы по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе.