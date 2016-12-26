Ночные бульдозеры недопустимы: Луценко поручил прокуратуре дать правовую оценку сносу МАФов в Киеве

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задача дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков», - заявил он.

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Луценко подчеркнул, что настаивает на том, чтобы перед демонтажем Мафов, их владельцев предупреждали.

«Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен «обеспечить целостность имущества. Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря, было разрушено ряд МАФов возле станции метро "Политехнический институт".

8 декабря на рынке "Юность" бульдозером разрушили ряд МАФов.

В ночь на 15 декабря неизвестные в балаклавах трактором снесли ряд киосков в районе станции метро «Оболонь».

Позже этого дня люди на тракторах разгромили киоски на Троещине.

Кроме того, ночью 22 декабря сносили киоски на улице Политехнической. По данным полиции, во время сноса МАФов пострадали пять человек: двое правоохранителей и трое гражданских граждан.

23 декабря в Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка произошел конфликт во время сноса МАФов, в результате с телесными повреждениями госпитализированы четверо человек.

В Киеве за полгода демонтировали более 1 тысячи МАФов, что работали незаконно.