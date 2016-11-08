В переходе станции метро "Минская" в Киеве исчезли все киоски

Об этом пишут в соцсетях местные жители, выкладывая фото «розчищенного» перехода.

Еще в марте прошлого года городской голова Киева Виталий Кличко пообещал, что на Оболони уберут более 200 незаконно установленных МАФов. Мэр отметил, что за счет "манипуляций" с законодательством в регистрационной службе незаконно получили документы на право недвижимого имущества на 41 МАФ.

"Но мы эти решения обжалуем в судах", - подчеркнул мэр.

Через год, в марте 2016 года, киевская власть обнародовала список МАФов, подлежащих демонтажу

"Публикую список на демонтаж МАФов на всех 10 районах Киева. Можете ознакомиться со всем перечнем теперь онлайн (фото, адрес). Так же надеюсь, что владельцы начнут сами демонтировать свои незаконные конструкции, если же нет, то пусть не удивляются решительности департамента", - написал на своей странице в Facebook советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.