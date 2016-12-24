В Мариуполе открыли аналитический центр, который будет собирать данные со всех камер наблюдения на Донетчине

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и тому подобное. Все процедуры, которые мы осуществляем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если происходят правонарушения и так далее», - сказал Аваков.

По его словам, сегодня в городах, которые расположены близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.

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Сообщается, что в аналитический центр будет поступать информация со всей Донетчины из так называемых «умных камер». Их основная функция – это распознавание лиц и номеров, которые заложены в базу данных. Таким образом, если в поле камеры попадает человек, находящийся в розыске, камера дает об этом знать.

Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер, планируют, что в этом городе будет установлено около 30, а по всей области – около 120 камер.