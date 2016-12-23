Гройсман - студентам: абсолютно честно, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен (видео)

Это произошло во время встречи со студентами НТУУ "Киевский политехнический институт", передает 112 Украина.

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"По большому счету, абсолютно честно, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен. Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешны. У вас будет хорошая работа, хорошая заработная плата, вы будете конкурентными, вы сможете добиться успеха. Это то, что мне нужно. И я надеюсь, что это нужно каждому из вас. Я надеюсь, что вы именно такую идеологию исповедуете. Потому что только образованные люди могут обеспечить успех", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман заявлял, что размеры академических стипендий будут увеличены на треть, в частности, будут устанавливаются повышенные размеры для отличников и студентов, обучающихся по дефицитным специальностям.