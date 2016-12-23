В Киево-Печерском заповеднике презентуют уникальный трехмерный макет Афона

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, выставка станет завершением череды событий года, связанных с празднованием 1000-летия древнерусского монашества на Афоне.

Во время выставки Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» презентует уникальный трехмерный макет Афона, что за конфигурацией полностью идентичен рельефа Святой Горы.

Также будет презентован 3-D макет Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей и некоторых скитов.

Одновременно на выставке будет представлена копия изображения Святой Горы Афон со стенописи Всехсвятской церкви 1906 года – единый образец древней традиции изображения Афона в храмах Киево-Печерской лавры.

На экспозиции будут представлены списки чудотворных икон Богородицы с дарственными надписями работы афонских мастеров, присланные в благословение в Украину, коллекция резных крестов и икон афонской работы XVI-XIX вв., афонские иконы новой иконографии (собор афонских святых, преп. Иоанн Вишенский), научные и популярные издания афонской тематики, старинные гравюры и многое другое.

На основе экспонатов выставки будут освещены важные аспекты украинско-афонских контактов и вклад украинцев в духовной сокровищнице Святой Горы.

Посетители смогут отследить связь Киево-Печерской лавры с Афоном, узнать об истории украинских обителях на Афоне, увидеть афонскую художественную традицию иконописи, миниатюрной резьбы по дереву, ювелирного искусства.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины.