За год раскрыты 246 фиктивных фирм на Луганщине

С начала года в Луганской области выявлено 496 преступлений в налоговой сфере, раскрыто 246 фиктивных фирм, прекращена деятельность 46 подпольных цехов по нелегальному производству алкогольной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции в Луганской области.

По их данным, в Перевальском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия, который не перечислил в бюджет 635 тыс. грн. налога с доходов физических лиц.

В Стаханове при проверке производственного коммерческого частного предприятия установлено необоснованное возмещение 6,7 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Проводится проверка.