Журналисты узнавали, что на самом деле могло произойти во время полицейской перестрелки в Княжичах

Об этом сообщается в расследовании Слідство.Інфо, журналисты которого пытались разобраться, что могло произойти во время недавней трагедии в Княжичах, пишет Громадське.

Отмечается, что Слідство.Інфо еще не имеет всей полноты доказательств, чтобы выдвигать окончательную версию произошедшего. Но, журналисты собрали немало свидетельств, чтобы поставить под сомнение версию руководства МВД. Ключевые пункты официальной версии не совсем соответствуют тому, что, как удалось установить журналистам, происходило на месте событий в ту трагическую ночь.

Официально виновников трагедии не называют - идет следствие, но не официально отцу погибшего сотрудника полиции охраны Сергея Орлова сообщили, что его сын первым нажал на курок и спровоцировал перестрелку. Отец говорит - об этом начали говорить уже на следующий день после того, как сына похоронили, но он в такую версию министерских чиновников верить отказывается.

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«Мне сказали, что мой сын хотел кого-то убить. И через его грудь прошло 30 шаров и они еще пытаются найти крайних! Ну не мог человек с простреленной вот так пальцами, от руки и до простреленной ноги - не мог ничего уже сделать. Даже если в бронежилет попадает пуля - она забивает дыхание. Уже человек ничего не может, пока не снимет броник. А бронежилеты у них вообще никакие», - объясняет Александр Орлов.

По официальной версии свой ночной пункт наблюдения разведчики полиции оборудовали в недостроенном доме на улице Шептицкого. Мол, отсюда должны были следить за домом с зассадой, где ждали грабителей, чтобы взять их «на горячем».

Чтобы понять, насколько наблюдательный пункт был оправданным в этом месте, журналисты решили поставить собственный эксперимент и установить, а что видели участники тех событий ночью.

Несмотря на то, что дом двухэтажный, сам пункт наблюдения мог находиться только на первом этаже. Отмечается, что лестница на второй владельцы так и не успели построить, и сразу становится понятно, что из уникального пункта наблюдения почти ничего не видно. Лишь небольшой фрагмент дороги через отсутствующие ворота, а остальное заслоняет забор, и дом №22, где сработала сигнализация. Но, видно ли здание, где располагалась основная засада? До последнего времени это место скрывали и, как оказалось, неслучайно.

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Житель одного из соседних домов, Сергей Слипенко, указывает журналистам на противоположный конец улицы. «Засаду делали там. В самом конце, под лесом». Из недостроя, где сидели разведчики этот дом даже днем увидеть невозможно - все закрывает дом, где сработала сигнализация.

То есть, если из так называемого «пункта наблюдения» почти не виден объект потенциального ограбления, то встает вопрос, занимались разведчики вообще слежкой, и если нет, то что на самом деле они делали на месте происшествия?

Руководство МВД предпочитает не вспоминать о причине срабатывания сигнализации в соседнем с недостроем дома. Говорят, что сработала сама по себе. Такое происходит иногда. Но только не той ночью - уверяет начальник Броварского отдела управления полиции охраны в Киевской области Александр Чернявский. «На месте происшествия было обнаружено отжим окна и следы на снегу», - говорит он.

Командир погибших работников полиции охраны, настаивает - его подчиненные приехали на реальное срабатывание сигнализации. Это была не ложная тревога, в дом действительно кто-то проник.

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«Очень много следов вокруг дома. При этом было на помощь вызван еще один наряд полиции охраны, которые вместе обследовали прилегающую территорию. Очень много следов было. Один экипаж не мог разобраться, потому что были следы отхода к лесу. Следы были в другую сторону. Следы были вокруг здания. Один наряд блокировал здание, так как преступник мог находиться внутри здания. Поэтому они не могли покинуть данное здание. Они его заблокировали и уже определенными силами, усиленными нарядами, начали поиск преступников», - добавляет Чернявский.

То, что в доме №22 влезли посторонние подтвердила и его хозяйка Тамара Данишевская.

«Снято там пару картин было. Громко сказано — картины, репродукции. Даже не репродукции, картинки. Картинки просто парочку было снято. Видно, что искали, как обычно там за картинами, сейфы. Но у нас этого нет», - говорит женщина.

Отец погибшего полицейского охраны подозревает: его сын с коллегами могли задержать разведчиков именно из-за проникновения в дом: «Они приехали на очередную княжескую кражу в селе Княжичи. Это уже была четырнадцатая кража. Так что эти все 14 краж должны быть раскрыты и узнать точно к кому относятся эти дома. Скорее всего выбирали тех, кто не будет жаловаться так как не может подтвердить источник своих доходов», - настаивает мужчина.

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В МВД эту версию решительно отметают: «Это операция, к которой были привлечены десятки людей. 25 только отстраненных. О которой многие знали в полиции. Поэтому мне кажется, что сам этот факт перебивает эту конспирологическую версию о якобы преступление, которое могли совершать сами сотрудники полиции», - говорит Артем Шевченко, директор департамента коммуникаций МВД Украины.

Но в разведчиков-наблюдателей не верит адвокат Игорь Чудовский. Он пять лет преподавал тактико-специальную подготовку группам уголовного розыска для спецназовцев МВД. Эксперт говорит: обычное наблюдение - это задача обычных оперативников. В законспирированных разведчиков совсем другое задание:

«Если это негласные сотрудники — они там не должны были находиться. Они могли быть в составе даже группы преступной, если они внедрены в состав группы и должны были приехать с теми лицами, на которых сейчас ссылаются и говорят, что якобы они причастны. Потому что это и есть негласная работа», - объясняет он.

Но, если в дом ворвались не полицейские, то кто? Ведь потенциальные грабители, за которыми велась слежка, в ту ночь к дому, где их ждала засада так и не приблизились. Поэтому, когда сработала сигнализация в доме №22, недостроенный дом вполне мог стать местом укрытия после побега для тех, кого искала полиция охраны, а не наблюдательным пунктом.

Полицейские охраны обнаружили деревянные лестницы, которыми воспользовались злоумышленники, чтобы перелезть через высокий забор. На этой секции не было и снега, как на соседних. Затем полицейские прошли по следам через пустующий участок и вышли на соседний недострой, где, по официальной версии, и сидели полицейские разведчики. Вполне возможно, что недостроенный дом мог служить для них убежищем от преследования, а не пунктом наблюдения.

Задержанных разведчиков посадили в патрульную машину полиции охраны. Рядом сели сами охранники. Отец погибшего полицейского охраны добавляет, что после задержания разведчиков, его сын в машине поговорил по телефону со своей девушкой.

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«В 4:05 она ему звонит: «Сережа, ты где?». Он говорит: «Я сижу в машине, сейчас буду выезжать». Я слышу в машине говорят: «Начальник, давай рассчитаемся и разойдемся. Вы нас не знаете, мы вас». Мой сын сказал: «Пошел ты. Сиди и жди». А я у него спрашиваю: «Сережа, что случилось?», а он: «Не заморачивайся, выезжаю», - рассказывает Александр Орлов.

В эти минуты, вместо следственной оперативной группы, которая обычно расследует обстоятельства проникновения в дом, появилось спецподразделение КОРД. Патрульные ГСО заметили только фары в темноте. Водитель второго экипажа даже освободил дорогу - ведь это могли ехать местные жители или полиция. Однако, началась стрельба.

По официальной версии стрелять начали полицейские охраны, а бойцы КОРД начали стрелять в ответ, когда увидели, что их командир Виталий Валецкий убит. В это время командиры обоих экипажей полиции охраны, Сергей Орлов и Евгений Куртев, сидели на переднем сидении служебного «Дэу Ланос». На заднем сидении были задержаны «разведчики».

Но стрелять из такого положения не очень удобно. Во-первых, полицейские охраны были в зимней одежде. Во-вторых - в бронежилетах. В-третьих, пришлось бы разворачиваться. Поразить кого-то достаточно не просто, а командиру КОРД одна пуля попала в голову, а вторая - в ногу. Зато бойцам КОРД было хорошо видно надпись «полиция» на «Ланосе» и удобно стрелять.

Эту версию подтверждает фото, где видно, что уцелело переднее стекло, зато расстреляна дверь водителя с большим светоотражающим логотипом «Полиция», и заднее стекло - эти пули убили разведчиков. То есть огонь велся как минимум из двух точек или даже трех точек. И точно на поражение.

Водитель второй машины полиции охраны уцелел. Его машина стояла рядом, но в нее бойцы КОРД не стреляли. Он говорит, что первыми открыли огонь на поражение именно кордівці: «Мы не успели ничего сказать. Он выскочил, три секунды, и начал стрелять. Я же думал он увидит куда, разберемся. Что же это - сразу пальба», - говорит водитель.

Игорь Чудовский преподавал планирование и проведение именно таких операций. Эксперт говорит, расстрела машины не должно быть: «Даже если было ранение и смерть сотрудника — это, прежде всего сказать: «Работает «Корд». Вызвать подкрепление, предложить им сложить оружие, связаться с руководством непосредственно службы охраны, которая обязана им передать это. Потому что напрямую ГСО не должно было подчиняться и «Корду».

Ответы на вопросы, почему наблюдение вели не обычные оперативники с удостоверениями, а законспирированные разведчики и знали ли бойцы Корда, кто и за что на самом деле задержал разведчиков, остаются открытыми.