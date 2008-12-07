В Ужгороде проходит референдум

Сегодня в областном центре Закарпатской области городе Ужгороде проходит референдум по вопросу строительства аквапарка «Водный мир».

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос был вынесен на референдум после того, как его строительство запретило Государственное управление охраны окружающей природной среды в Закарпатской области.

По словам заместителя городского председателя Владимира БОБКОВА, управление определяет границы парка отдыха «Боздосский», на котором планируют соорудить аквапарк, в 74 га, в действительности парк занимает всего 50 га.

При проведении референдума в Ужгороде собрали 15 тысяч 800 подписей жителей.

Проводить референдум поручено Ужгородской городской территориально-избирательной комиссии (действующей). Как сообщил председатель городской комиссии по референдуму Юрий КЕЛЕМЕН, участковые комиссии по референдуму сформированы в течение одной недели, в соответствии с требованиями закона о сроках их формирования. Регистрация проведена через соответствующие структуры, утверждены все печати и необходимые разрешения. На организацию и проведение референдума выделено из городского бюджета 150 тыс. грн.