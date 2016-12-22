Херсонские оперативники задержали группу профессиональных квартирных воров (Фото)

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области, в ходе специально проведенной операции сотрудники полиции задержали группу, когда ее участники пытались скрыться на автомобиле с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире.

"Сотрудники уголовного розыска выяснили, что роли между злоумышленниками были четко распределены. Водитель оставался в машине, пока трое подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала "прозванивали", проверяя на наличие хозяев", - говорится в сообщении.

В полиции рассказывают, что именно таким образом злоумышленники выбрали квартиру в пятиэтажке в микрорайоне ХБК. Чрезвычайно сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из группы оставался возле квартиры, двое других обыскивали помещение. Забрав более 10 тысяч гривень и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.

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"У нас есть все основания считать, что участники преступной группы "гастролировали" по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях. Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств", - сообщил т.в.а. заместителя начальника ГУНП в Херсонской области Николай Вербицкий.

На данный момент злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее столичная полиция задержала злоумышленника, который закрылся в собственной квартире на Оболони и угрожал взорвать гранату.