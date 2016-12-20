Террор на ярмарке в Берлине: среди погибших и пострадавших украинцев нет - посол

Об этом в своем Twitter сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"По предварительной информации кризисного центра МИД ФРГ, среди пострадавших в Берлине нет граждан Украины. Ждем окончательного подтверждения", - заявил Мельник.

В посольстве Украины в связи с терактом в Берлине установили горячую телефонную линию: + 49 30 2888 71 16.

Дипломаты просят обращаться по этому номеру телефона в случае необходимости или появления дополнительной информации.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.