В Одессе предъявлено подозрение капитану иностранного судна, незаконно заходившего в Крым

Военная прокуратура Южного региона Украины (находится в Одессе) предъявила подозрение капитану иностранного судна Sky Moon, незаконно заходившего в закрытые порты аннексированного Крыма.

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Яна Стекачева, капитану судна, гражданину Сирии, 20 декабря сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как отметила Стекачева, в ходе досудебного расследования подтверждено, что судно Sky Moon (флаг Танзания), под руководством вышеупомянутого лица в течение этого года 8 раз осуществляло заходы в закрытые крымские порты - Керчь, Феодосию, Севастополь. Из этих портов судно, в нарушение действующего украинского законодательства, перемещало в Турцию и Молдову грузы – металлолом, кальцинированную и техническую соду, а также семена льна.

Стекачева добавила, что в настоящее время капитан находится на борту судна, которое арестовано и пришвартовано в Ренийском морском порту (Одесская область).

Кроме того, сегодня, 21 декабря, Приморский районный суд Одессы начинает рассмотрение нескольких жалоб адвокатов компании судовладельца, которые пытаются отменить наложенный судом арест на судно нарушителя.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пограничники задержали грузовое судно Sky Moon, которое нарушило порядок въезда-выезда во оккупированную территорию Крыма. Оперативную информацию пограничники получили от СБУ.