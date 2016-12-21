В Киеве вкладчики банка "Михайловский" перекрыли Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, люди не пропускают ни один автомобиль, и некоторые водители разворачиваются обратно в направлении Европейской площади.

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Люди держат флаги "Банк "Михайловский" возврат вкладов!". Также они требуют, чтобы президент Украины выполнил обещание о возврате вкладов этого банка. Некоторые активисты держат плакаты , в частности, на которых написано: "Выплаты всем вкладчикам банка".

За ситуацией наблюдают сотрудники Национальной полиции. Обстановка спокойная.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря возобновил выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Михайловский".

Выплаты осуществляются на основе общего реестра вкладчиков, дополненного информацией о клиентов финансовых компаний, которые приравнены к вкладчикам банка.

Гарантированная сумма возмещения средств фондом дополнительно увеличилась на 400,95 млн грн, которые будут выплачены 5336 физическим лицам.

*** Верховная Рада в ноябре приняла закон о защите вкладчиков, которые пострадали в результате аферы в банке "Михайловский", который даст правовые основания для выплаты возмещения большинстве "спорных" вкладчиков, оформивших вклады на связанные с банком финансовые компании. По оценкам фонда, речь идет о 14 тыс. человек с депозитами на общую сумму 1,2 млрд грн.

Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая. Сразу после банкротства банка его владелец Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники "Эльдорадо", заявил о недавней продаже финучреждения группе физических лиц. При этом, по информации НБУ, регулятор не согласовал изменения владельца банка, поскольку не получал соответствующего обращения.

В августе Национальная полиция сообщила о вручении подозрений и арест экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева по представлению столичной прокуратуры принял решение о наложении ареста на принадлежащий бывшему владельцу банка имущественный комплекс "Гулливер".