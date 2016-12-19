Порошенко - освобожденному "киборгу": "Ты показал, кто такой настоящий украинский воин" (фото)

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил на встрече с бойцом и его мамой Галиной Мирославовной.

Глава государства поблагодарил воина за несгибаемый характер, за то, что он вел себя как настоящий герой, не предал государство.

«Сегодня действительно праздничный день, Святой Николай делает всякие чудеса. Хочу поблагодарить, что за эти долгие почти два года ты показал, кто такой настоящий украинский воин», - сказал президент.

Он поблагодарил воина за мужество, твердость, украинскость и патриотизм.

Порошенко подчеркнул, что очень многие люди ждали и работали над освобождением Колодия, и сейчас представители властей, волонтеры, представители церквей продолжают делать все возможное для освобождения других пленных.

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В свою очередь Колодий поблагодарил за освобождение. Он рассказал о пребывании в плену.

«Хочу поблагодарить всех владык, которые помогли освободить из плена, сотрудников СБУ, вас, господин президент, маму и всех волонтеров, кто принимал в этом участие», - сказал он.

Мать бойца также поблагодарила всех, кто принял участие в его освобождении.

«Это большой подарок к Николаю и Рождественским праздникам», - сказала она.

Президент поблагодарил маму героя за такого сына – настоящего воина, который защищает Украину от врагов.

«Знаю, что у вас и второй сын защищает государство. Ваша семья как символ того, на что идет Украина и украинской народ, чтобы иметь настоящую независимость, волю и свободу», - сказал глава государства.

Президент также сообщил, что общался с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко по поводу будущего Колодия.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря из плена боевиков освободили последнего "киборга" Донецкого аэропорта Колодия, который находился в плену около двух лет.

26-летний Колодий родом из Львова. Его мобилизовали в августе 2014 года. Сначала десантник 80-й аэромобильной бригады служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт. Именно там попал в плен к боевикам «ДНР».