Ехануров намерен переплюнуть Россию

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что в этом году в Севастополе украинские военные моряки получат больше квартир, чем их российские коллеги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал сегодня в ходе рабочей поездки в Винницу, где вручил военнослужащим 4500-й в этом году ордер на жилье.

Говоря о перспективах решения жилищной проблемы в Вооруженных Силах до конца текущего года, Ю.ЕХАНУРОВ выразил надежду, что 5000-й ордер он вручит украинскому военному моряку в Севастополе, где ситуация с обеспечением жильем является одной из самых сложных в Украине.

«Не было ни разу, чтобы в Севастополе Министерство обороны Украины построило жилья больше, чем Министерство обороны Российской Федерации для своих моряков Черноморского флота», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В связи с этим он выразил желание, чтобы в этом году ситуация с жильем в Севастопольском гарнизоне была разрешена, и 5000-й ордер военнослужащему ВСУ был выдан именно в этом городе.