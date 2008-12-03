Гриценко предлагает радикальный способ борьбы со взяточниками

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает предусмотреть в законодательстве наказание для судей, прокуроров и следователей, которые получили взятки в особо крупных размерах, пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом говорится в проекте закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины”(относительно противодействия взяточничеству), зарегистрированному А.ГРИЦЕНКО в Верховной Раде.

Законопроектом предусмотрено, в частности, что получение взятки в особо крупном размере (который в четыре тысячи и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) судьей, прокурором, следователем карается пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО предлагает установить за получение взятки в особо крупном размере наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

При получении взятки в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает ответственное или особо ответственное положение, депутат предлагает карать лишением свободы на срок 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время действующем законодательстве за получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.