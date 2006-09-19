Мороз: профильный комитет ВР поддержал проект бюджета

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендовал парламенту принять к рассмотрению проект закона о государственном бюджету Украины на 2007.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня журналистам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Доходы сводного бюджета в проекте предусмотрены на уровне 179,4 млрд. грн., расходы сводного бюджета - 196,5 млрд. грн. Доходы государственного бюджета без межбюджетных трансфертов на 2007 год планируются в размере 136,2 млрд. грн., из них доходы общего фонда госбюджета - 108,4 млрд. грн., доходы специального фонда - 27,8 млрд. грн.

Предельный размер дефицита на 2007 год предусматривается в размере 15,1 млрд. грн., или 2,55% от ВВП.

В четверг в парламенте состоится представление проекта бюджета на 2007 год.