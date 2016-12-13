Россиянин за участие в войне против Украины получил 12 лет тюрьмы

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины поддержано государственное обвинение в уголовном производстве по обвинению гражданина Российской Федерации в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины», - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что собранными в уголовном производстве доказательствами бесспорно доказано, что этот гражданин РФ, получив в составе Вооруженных сил РФ навыки ведения боевых действий в Чечне, в декабре 2014 года прибыл в Украину, где вступил в незаконное вооруженное формирование «Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского» террористической организации «Луганская народная республика». В составе НВФ он до августа 2015 года на территории Луганской области принимал участие в ведении боевых действий против подразделений сил антитеррористической операции.

«В ходе судебного разбирательства виновность обвиняемого доказана в полном объеме, приговором Белокуракинского районного суда Луганской области от 13.12.2016 признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», - проинформировали в ГПУ.