Прогноз погоды на 20 - 24 сентября

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в западных областях местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в южной части и в западных областях 8-13°, на побережье морей 14-18°; днем 20-25°, в Крыму до 27°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 сентября - переменная облачность. 21 сентября в западных, северных, а днем и в центральных областях, 22 сентября в восточных, Одесской, Николаевской, а ночью и в центральних областях небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге и востоке до 14°, 22 сентября в западной части 4-9° тепла; днем 20-25°, в Крыму до 27°, в западных и северных областях 15-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

23-24 сентября - без осадков, только 23 сентября в Крыму кратковременный дождь, местами с грозой. Температура ночью 7-12°, в западных областях 3-8° тепла, днем 19-24°; в южной части ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 21-23°; по области ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.

21-22 сентября – переменная облачность. 21 сентября утром и днем небольшой кратковременный дождь, 22 сентября без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

23-24 сентября - без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.