На Одесщине сотни ветеранов МВД перекрыли трассу "Одесса-Киев" с требованием вернуть им льготы

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста проходила на 315-м км вышеуказанной автодороги, возле районного центра Любашевка. Она началась примерно в 12.00 и проходила более часа. Собравшиеся заявили, что являются бывшими сотрудниками органов внутренних дел.

Как пояснила журналистам координатор акции Алена Полякова, участники протестного мероприятия – бывшие сотрудники МВД – требуют, чтобы был проведен перерасчет пенсий и возвращение льгот. Полякова подчеркнула, что в случае невыполнения их требований, они перейдут к более радикальным» действиям. В частности, перекрытие трассы будет проведено на более длительный период.

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Некоторые протестующие держали в руках небольшие плакаты: «Перерасчет пенсий пенсионерам МВД», а также Государственные флаги Украины.

Участники акции призвали продлить сегодняшнее перекрытие трассы еще на несколько часов. Однако полицейские, которые обеспечивают общественный порядок, потребовали, чтобы прекратили акцию. Также свое возмущение высказывали водители транспортных средств, которые собрались на трассе - в пробке оказались десятки транспортных средств, включая большегрузные фуры.