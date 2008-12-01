Украина ищет новые рынки сбыта в Тихом океане

Украина ищет новые рынки сбыта в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поскольку стремительное развитие экономики основных стран - игроков АТР, в частности, КНР, Индии, Японии, Республики Корея, является благоприятным для дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества, убежден министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Страны этого региона являются важным рынком сбыта промышленных, сельскохозяйственных, военно-технических товаров и услуг, а также дополнительным источником углеводородов, промышленного и аграрного сырья, стратегическим международным коммуникационным узлом, считает министр.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркивает, что заинтересованность в сотрудничестве со странами этого региона, в частности, обусловленная и тем, что вокруг стран АТР проходят жизненно важные морские транспортные коммуникации, а также находится одна из самых продуктивных рыбопромысловых зон Мирового океана.

Министр экономики Украины отметил, что в последнее время при развитии двусторонних отношений Украины с группой развитых стран региона они проявляют все более повышенный интерес в получении доступа к передовым технологиям в области машино-, авиа- и судостроения, космоса, материаловедения, биотехнологий и т.п.

«Это создает предпосылки для дальнейшего развития двустороннего научно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере передачи технологий», - считает Б.ДАНИЛИШИН.

Он сообщил, что страны АТР заинтересованы в приобретении украинских сырьевых ресурсов для развития собственных секторов экономики, в частности, металлургической, химической, ядерноэнергетической и т.п.

«При условии успешной реализации программы по восстановлению «Великого шелкового пути» Украина может стать транспортно-транзитным перевалочным центром товаров из Южной Азии в страны Западной и Южной Европы», - отметил министр.

В Минэкономики подчеркивают, что в системе внешнеэкономических приоритетов Китая Украина рассматривается как один из важнейших партнеров среди стран Восточной Европы и СНГ, занимая 2-е место по объему двусторонней торговли в этом географическом пространстве.

По данным Госкомстата Украины, за 9 месяцев 2008 года поставки украинских товаров в КНР увеличились в 1,6 раза – до 469,2 млн. дол. Украина в основном выступает поставщиком сырья и материалов в КНР, включая продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности – 37,2% в общей структуре экспорта, минеральные продукты – 30,6%.

Также, подчеркивают в Минэкономики, состояние двусторонней торговли между Украиной и Республикой Индия на протяжении последних 7 лет демонстрирует стремительный рост двустороннего товарооборота, который за эти годы увеличился в 4,8 раза, причем Украина имеет положительное сальдо торгового баланса. Украина выступает поставщиком в Индию продукции металлургической промышленности, машинотехнической продукции и минеральных удобрений.

Динамично развиваются торгово-экономические отношения с Японией. В структуре торговли услугами в экспорте из Украины преобладают: транспортные услуги; различные деловые, профессиональные и технические; другие деловые (операционный лизинг). В импорте: государственные услуги; услуги юридическим лицам; услуги транспорта и связи.

Двусторонний товарооборот с Республикой Корея имеет постоянную динамику наращивания. Главным положительным признаком развития двусторонней торговли в 2008 году является восстановление позиций украинского экспорта и его увеличение за январь-сентябрь 2008 года в 4,4 раза.

В структуре экспорта услуг преобладают: различные деловые, профессиональные и технические услуги; транспортные услуги; услуги по ремонту; компьютерные услуги; путешествия; услуги связи. В импорте: государственные услуги, не отнесенные к другим категориям; транспортные услуги; путешествия; различные деловые, профессиональные и технические услуги; компьютерные услуги; финансовые услуги.

По данным Госкомстата Украины, прямые иностранные инвестиции из стран АТР в экономику Украины по состоянию на конец июня 2008 года составляли 376,8 млн. дол. США и увеличились в 2008 году на 37,2 млн. дол. (на 11,0%).

Основными инвесторами в регионе являются: Республика Корея (170,0 млн. дол. США), Япония (65,7 млн. дол. США), Сингапур (24,9 млн. дол. США), Индия (24,5 млн. дол. США), Вьетнам (24,0 млн. дол. США), Китай (13,8 млн. дол. США).

За первое полугодие 2008 года больше всего вырос капитал нерезидентов с Маршалловых островов – на 10,8 млн. дол. США, из Сингапура – на 8,8 млн. дол. США, Японии – на 5,7 млн. дол. США, Китая – на 4,7 млн. дол. В то же время из Республики Корея прирост инвестиций за этот период составлял 2,4 млн. дол. США.