В Минсоцполитики рассказали об успехах в борьбе с торговлей людьми

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

По словам Ревы, в решении проблемы торговли людьми Украина находится в начале движения, но имеет определенные достижения, и не в последнюю очередь благодаря поддержке и помощи Соединенных Штатов Америки.

«Мы имеем судебные приговоры в отношении тех лиц, которые занимались торговлей людьми. За последние четыре года осуждены 252 человека», - заявил министр.

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По его словам, «о серьезности Украины бороться с этим позорным явлением свидетельствует и то, что на следующий год бюджетом на Программу противодействия торговле людьми предусмотрено 7 млн 300 тыс. грн. Для воюющей страны — это немалые средства».

Также в ходе встречи Йованович обратила внимание на трудности одной из наиболее уязвимых категорий украинцев - внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые остались на оккупированной территории и не имеют возможности получать социальные выплаты.

В свою очередь министр соцполитики в очередной раз отметил, что восстановление выплат на оккупированной территории возможно только при условии выполнения всех пунктов Минских договоренностей, и пока Украина не имеет возможности ни выплачивать средства на этой территории, ни даже точно определить количество лиц, нуждающихся в социальной помощи за линией разграничения.

«Мы работаем над решением этой проблемы, - сказал Рева. - Россия же, используя ситуацию, подстрекает общественное мнение и в Украине, и в мире. Мы никогда не смиримся ни с потерей наших людей, ни с потерей наших территорий».