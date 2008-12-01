До конца недели Украина будет наслаждаться теплом

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах кое-где с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В Украине временами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье Крыма до 10°; днем 6-11°, на крайнем юге 10-15°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

3-4 декабря - облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°; днем 8-13°, на юге местами 15-18° (в восточных и крайних западных областях ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла); в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

5-6 декабря - в западной части временами дожди, ночью 6 декабря в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков, только днем в северных областях, а 6 декабря и в большинстве центральных областей небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на крайнем юге 10-13°; днем 6-12°, в южной части 10-16°, 5 декабря в Крыму до 19°, в западных областях 4-9°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В Киеве во вторник облачно, временами туман, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°. По области – облачно, временами туман; ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

3-4 декабря - облачно с прояснениями. 3 декабря ночью небольшой, днем умеренный дождь; 4 декабря ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

5-6 декабря - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.