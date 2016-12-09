На Луганщине разоблачили сеть информаторов террористов "ЛНР" (видео)
Злоумышленники "работали" на одного из главарей одного из "казачьих группировок" "ЛНР".
В рубежном на Луганщине СБУ разоблачила трех участников сети информаторов террористической организации "ЛНР».
В сообщении отмечается, что информаторы собирали данные для главарей одного из "казачьих группировок" т.н. "ЛНР".
По заданию кураторов злоумышленники передавали информацию о местах дислокации, перемещения военной техники и личного состава Вооруженных Сил Украины и подразделений антитеррористической операции.
Читайте такжеЭкс-главарь "ЛНР" прогнозирует скорую отставку Плотницкого
«Во время обысков по местам проживания информаторов сотрудники спецслужбы изъяли мобильные телефоны с доказательствами передачи информации представителям незаконных вооруженных формирований террористов», - говорится в сообщении.
«Прошу жителей Луганской области не поддаваться на провокации боевиков», - сказал один из задержанных, добавив «прошу прощения у всего украинского народа».
Другой информатор рассказал, что передавал информацию своему знакомому боевику в "ЛНР" по прозвищу "Пикассо".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.