В Украине заочно дали медаль российскому летчику, утопившему истребитель МиГ-29 у берегов Сирии (фото)

Об этом говорится в сообщении на сайте "Миротворца".

"Коллективу Центра Миротворец это решение далось очень тяжело. Но, взвесив все "за" и "против", мы единогласно решили, что за нанесенный ущерб военно-морскому флоту страны-агрессора наш бывший земляк, в виде исключения, все-таки достоин поощрения", - говорится в сообщении.

В представлении на награждение указано, что основанием для вручения награды стало: "уничтожение палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К в водах Средиземного моря, что не позволило в дальнейшем использовать его для совершения военных преступлений, связанных с массовыми убийствами мирных граждан Сирии".

Как известно, МиГ-29К был доставлен в Средиземное море на палубе теплохода "Адмирал Кузнецов", который в 1991 году был украден у Украины.

Читайте такжеВ Минобороны России опровергли сообщения о причинах крушения второго самолета с "Адмирала Кузнецова"

"Матковский Игорь Феоктистович наш соотечественник, сам он родом из г.Севастополя, который в настоящее время находится под гнетом российских оккупантов", - говорится в сообщении "Миротворца".

В июле 2015 года Матковский в составе корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота незаконно пересек границу Украины с целью прохождения тренировки на полигоне "НИТКА" (г. Саки).

Кроме того, за время прохождения службы Матковский был награжден орденами и медалями, в 2008 году ему было присвоено звание "Герой страны-агрессора".

"Медаль и наградную книжку "Миротворец" планирует передать на хранение следователям из СБ Украины для последующего вручения их Игорю Матковскому", - рассказали в центре.

Как сообщал УНИАН, российский истребитель МиГ-29 упал в Средиземное море при заходе на посадку на "Адмирал Кузнецов".