"Беркутовцы стреляли из-за баррикад": родственники евромайдановца представили суду видео его убийства

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня продолжалось рассмотрение дела 5 экс-"беркутовцев", рассматривали материалы дела в отношении одного из погибших участников Евромайдана. Это Владимир Чаплинский, житель Киевской области. Мужчине было 44 года, когда его убил снайпер (выстрелом в шею). На суде сегодня выступали его родители, жена и сын. Рассказывали об участии погибшего в Революции достоинства с декабря 2013 года: охранял участников. Продемонстрировали видео, где, по словам родителей, видно, что именно за бетонными баррикадами находились спецназовцы "Беркута" и стреляли. Адвокаты все обвинения отвергают. Они настаивают на том, что траектория движения не соответствует данным, пуля, возможно, выпущена из-за бетонных баррикад, возможно, рикошет, что был осуществлен выстрел с другой стороны. Прокуроры считают, что предоставленные данные доказывают непосредственно вину экс-"беркутовцев", - отметила она.

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Напомним, Генеральная прокуратура в феврале передала в суд обвинительный акт в отношении трех бывших сотрудников "Беркута" Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, которых подозревают в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 г. Дело было объединено с делом экс-"беркутовцев" Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей.