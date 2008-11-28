Милиция объявила в розыск чемпиона Украины по дзюдо

ГУ МВД Украины в Запорожской области объявило в розыск известного украинского спортсмена - чемпиона Украины по дзюдо Евгения СОТНИКОВА.

Объявление о розыске спортсмена с формулировкой "за совершение особо тяжкого преступления" правоохранители сегодня разместили на официальном сайте Запорожского главка милиции в разделе "Внимание розыск".

Как рассказали УНИАН в руководстве ГУМВД Украины в Запорожской области, причиной объявления Е.СОТНИКОВА в розыск стало нанесение им ножевого ранения жителю Запорожья.

"Преступление было совершено в одном из кафе Заводского района Запорожья. где Е.СОТНИКОВ, праздновал свой день рождения, и не поделив что-то со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом", - сообщили в милиции, отметив, что ранение оказалось не смертельным, но достаточно серьезным для того, чтобы квалифицировать деяние спортсмена, как "нанесение тяжких телесных повреждений".

По информации собеседника агентства, после инцидента в кафе, Е.СОТНИКОВ, скрылся в неизвестном направлении и местонахождение его до сих пор не известно, что и стало причиной объявления Е.СОТНИКОВА в розыск.

Справка УНИАН. Е.СОТНИКОВ родился 20 ноября 1980 г. в Запорожье. Окончил Запорожский государственный университет. Заслуженный мастер спорта. Выступая в весовой категории свыше 100 кг. завоевал 3 место на чемпионате мира в 2003 г. Накануне Олимпиады-2004 года был дисквалифицирован. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Женат, растит сына. Ранее судим за причинение телесных повреждений (в 2007 г. в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него).