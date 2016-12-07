"Банда из Княжичей" осенью в форме СБУ ограбила мужчину в центре Киева (видео)
Банда, которая готовила нападение в Книжичах, известная ограблением мужчины в центре Киева.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как выяснили правоохранители, именно эта группа осенью в форме СБУ напала и ограбила мужчину. Сегодня заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности начали с минуты молчания, затем начался чуть ли не допрос первого заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Сторожука и исполняющего обязанности председателя Нацполиции Вадима Трояна.
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В частности, Троян сообщил, что решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в Княжичах принимал начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Также он отметил, что работников Государственной службы охраны, которые причастны к перестрелке под Киевом, до сих пор не отстранили от службы.