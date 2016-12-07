В начальные классы одесских школ вернули горячие обеды

Одесские городские власти повысили выделяемую в день суму на питание в детских садах с 28 до 40 гривень на одного ребенка. Об этом сообщает "Думская".

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Мэр города Геннадий Труханов отметил, что пропорция оплаты питания в детсадах останется прежней: "60% платят родители и 40% платит город. Сегодня мы сэкономим семейные деньги".

Также он предложил вернуть горячее питание в начальные классы. Ранее дети получали горячие обеды, но после сокращения финансирования до 5,80 грн в рационе остались только булочки и чай.

"В связи с тем, что участились жалобы родителей на ухудшение здоровья детей, мы возвращаем горячее питание с 1 по 4 классы и увеличиваем финансирование до 10 гривень", — заявил Геннадий Труханов.

Это предложение и внесение соответствующих изменений в городской бюджет проголосовали 53 депутата.