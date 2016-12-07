Картины, написанные под обстрелами: во Львове открылась выставка работ бойца АТО (видео)

Обэтом говорится в сюжете ТСН.

По специальности он экономист и до войны работал в банке. За кисть взялся, чтобы справиться с негативными эмоциями войны.

Художник рисовал свои картины под обстрелами в Марьинке.

Картины представляют собой как бы набор спонтанных линий, но из-за хаотичности мазков всегда можно разглядеть мнение художника, объясняет волонтер, которая собрала работы бойца.

«Война – это очень большая сила и ее надо направлять в правильное русло. Агрессию, которую все хотят вывести в стрельбу, я направляю в рисование», – рассказывает «Барклай».

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С фронта картины направились во Львов.

Организацией выставки занялись студенты и преподаватели львовской «Политехники». Создали выставку в одном из городских кафе. Картины были размещены прямо на ящиках со снарядами.

Далее выставка отправится Украиной, автор готов продавать свои картины, а деньги потратить на свой батальон.