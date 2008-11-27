Теракты в Мумбаи: дипломаты проверяют информацию об украинцах

Посольство Украины в Индии и Почетное консульство Украины проверяют информацию о возможном присутствии граждан Украины в местах совершения терактов в Мумбаи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МИД. В сообщении напоминается, что 26 ноября в финансовой и деловой столице Индии Мумбаи произошел крупнейший по масштабам на протяжении нескольких лет террористический акт в Индии, в результате которого 101 человек погиб, в том числе 7 иностранцев, и более 300 получили ранения. По предварительным данным, среди иностранцев погибли граждане Японии и Венгрии.

По состоянию на первую половину дня 27 ноября местные правоохранительные органы эвакуировали большую часть постояльцев гостиницы „Тадж”, среди которых был и Почетный консул Украины в городе Мумбаи К.К.СИНГХ с семьей.

По данным украинского дипломатического учреждения, среди заблокированных в гостинице „Тадж” была также гражданка Украины.

Индийская полиция воздерживается от предоставления точной информации о гражданстве пострадавших иностранцев.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Индии и Департаменте консульской службы МИД Украины.