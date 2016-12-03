Порошенко и Гройсман призвали внимательнее относиться к людям с инвалидностью

Президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников к толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями. Об этом говорится в обращении по случаю Международного дня людей с инвалидностью, обнародованном на сайте главы государства.

«Мы должны сформировать в сознании толерантное отношение к нашим гражданам, которые имеют особенность, связанную с инвалидностью», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что граждане с инвалидностью – равноправные члены социума. «Но я осознаю, что пока украинское общество и власть находятся на пути признания ценности каждого из вас, вашей смелости, мужества, патриотизма и способностей во всех сферах жизни», - обратился он к людям с ограниченными возможностями.

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«Вы ежедневно подтверждаете Украине и всему миру, что инвалидность не является препятствием ни на пути к самоотверженной защите Родины, ни в значительных спортивных, научных и других достижениях. Отдельный низкий поклон и глубокое уважение тем мужчинам и женщинам, которые во время защиты Украины на Востоке получили инвалидность. Государство осознает свой долг обеспечить вам возможность в полной мере пользоваться теми правами и свободами, за которые вы боролись и самоотверженно защищали», - отметил глава государства и добавил: «Уверяю, что каждый из вас может рассчитывать на поддержку государства».

Обращаясь к парламентариев и чиновников, Порошенко отметил, что их основной долг перед людьми с инвалидностью – создать для них справедливое, доступное настоящего, в котором они будут жить и творить без каких-либо ограничений и барьеров, укоренить в сознании каждого гражданина Украины глубокое уважение к людям с инвалидностью и осознание их равных прав и возможностей.

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По словам президента, события последних трех лет сделали «свой страшный отпечаток» на здоровье и благосостоянии людей, особенно тех, кто имеет признаки инвалидности. «Теперь к таким категориям добавились участники антитеррористической операции, гражданские пострадавшие, внутренне перемещенные лица с инвалидностью. Это усиливает нашу ответственность перед указанными гражданами по обеспечению их правовой и социальной защищенности», - подчеркнул он.

«Мы с вами имеем мощный ресурс, который обязаны реализовать, – стремление преодолеть барьеры, которые делают невозможным полноценную жизнь людей с инвалидностью в обществе», - отметил глава государства в обращении к парламентариям и чиновникам.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по случаю Международного дня людей с инвалидностью призвал внимательнее относиться к людям с ограниченными возможностями.

Об этом сообщается на его странице в соцсети Facebook.

«Я хочу обратиться к каждому и напомнить, что внимание и забота о людях с инвалидностью не должна ограничиваться одним днем. Наша задача – не просто развивать города без барьеров с соответствующей инфраструктурой, но и изменить свое отношение – стать добрее, внимательнее и поспособствовать тому, чтобы жизнь людей с инвалидностью стала комфортнее», - подчеркнул Гройсман.

По его словам, доброе и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями является не только индикатором зрелости государства, но и индикатором человечности и уважения нации в целом.