Игры в математику и планшеты вместо тетрадей: в Украине есть спрос на школу современного финского типа

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ирина была поражена садиком, где не заставляют писать и читать, однако учат решать свои бытовые проблемы, а главным навыком считают умение дружить. Ее ошеломила школа, где царит свобода, а учитель – это друг, а не надзиратель. Где дети ходят босые, вместо учебников используют планшеты, а в 12 лет уже принимают взрослые решения. Женщина давно мечтала об этом, а Финляндия стала последней каплей, которая убедила ее открыть собственное учебное заведение.

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Теперь это школа в городке Коростышев – один класс на десять детей. Первоклашкам преподают традиционную школьную программу в форме игры. С учителем можно дискутировать, высказываться, не поднимая руки. Считать здесь учатся с помощью зайцев, каждый работает на индивидуальной доске и с планшетами. Дети не зубрят, а играют в математику и другие предметы – и им это нравится. На перерыве не запрещается подурачиться, так как для детей это вполне естественно. "Нормальный ребенок – он должна бегать, а не ходить по струнке", - говорят взрослые.

Перерывы и физкультуру на свежем воздухе в украинские реалии Ирина тоже перенесла из финского опыта. Дети получают прогулки и физическую нагрузку в любую погоду, кроме шторма и сильных морозов. На уроках основному учителю помогает еще один педагог. Ирина считает этот элемент финского образования таким, что существенно улучшил бы ситуацию во всех украинских школах. Особенно там, где большие классы. Помощник помогает тем, кто не так быстро воспринимает материал. Он может отдельно объяснить тему, которую ребенок не понял или пропустил.

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Ирина очень волновалась, когда открывала частную школу. Первыми к ней пришли родители, уже проходившие начальную школу со старшими детьми. "Здесь больше свободы, больше игры, чего нет в обычной школе", - объясняют взрослые. Ирина теперь точно знает, что в обществе большой спрос на современное образование – где больше свободы, меньше муштры, где детей учат мыслить, а не зубрить.